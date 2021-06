Aeroporti: nuovo volo Blue Air Reggio Calabria-Torino

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 23 GIU - Blue Air ha annunciato l'avvio della nuova rotta Reggio Calabria-Torino. Il collegamento prenderà il via il 25 giugno 2021 con prezzi a partire da 29,99 euro (tasse incluse), e sarà effettuato due volte a settimana, con partenze di venerdì e domenica. Blue Air già collega Torino con 9 delle destinazioni italiane: Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Olbia, Palermo, Trapani ed ora Reggio Calabria.

I voli sono in programma il venerdì alle 7.20 da Torino con arrivo a Reggio alle 9.10 e da Reggio alle 10.10 con arrivo a Torino alle 12, e la domenica con partenza da Torino alle 18.20 e arrivo a Reggio alle 20.10 e partenza da Reggio alle 21.10 con arrivo a Torino alle 23.00.

"Siamo lieti - afferma Krassimir Tanev, direttore commercial di Blue Air - di annunciare il nostro nuovo servizio ultra-low cost tra Torino e Reggio Calabria che offre ai nostri clienti destinazioni ancora più entusiasmanti quest'estate. Blue Air si impegna a fornire prezzi più bassi e opzioni ancora migliori per volare tra il Piemonte e la Calabria, offrendo fino a 9 connessioni settimanali tra il Piemonte e la Calabria".

"Con grande soddisfazione - afferma Giulio De Metrio, presidente di Sacal - diamo il benvenuto a Blue Air, che rinnova la sua collaborazione con l'aeroporto di Reggio Calabria operando su una rotta tra le più richieste dai nostri clienti e dai tanti turisti che vorranno trascorrere le vacanze estive nell'affascinante 'città dei Bronzi'. Siamo certi che questo collegamento contribuirà all'ottimo andamento del turismo per questa stagione estiva e ci auguriamo che, nel breve, contribuisca a consolidare la partnership con Blue Air anche sullo scalo reggino". (ANSA).