Aeroporti: Lamezia accoglie il primo volo EasyJet da Berlino

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 23 GIU - È atterrato alle 15.30 con 77 passeggeri a bordo il primo volo EasyJet proveniente da Berlino. Il collegamento sarà operato con 2 frequenze settimanali, mercoledì e domenica, per tutto il periodo estivo.

Con l'aggiunta del collegamento Lamezia Terme - Berlino, è scritto in una nota, salgono a 4 le destinazioni del vettore EasyJet, nazionali e internazionali, raggiungibili dall'aeroporto di Lamezia Terme durante l'estate 2021.

Quest'estate dunque è possibile volare dallo scalo lametino verso Milano Malpensa, con fino a 4 voli giornalieri, e verso Basilea e Ginevra in Svizzera, rispettivamente con 3 e 2 frequenze settimanali. (ANSA).