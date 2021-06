Arte: al via il festival "Murales 40" a Diamante

(ANSA) - DIAMANTE, 22 GIU - Al via il festival di arte urbana di Diamante, l'evento che ridipingerà il famoso "paese dei nasi all'insù", celebrando il quarantennale dalla sua prima "Operazione Murales".

"Attraverso un percorso in itinere - è scritto in una nota - strutturato su due fasi principali e con un programma ricco di ospiti d'eccezione e di iniziative speciali, Diamante Murales 40 animerà il piccolo borgo marino che, tra giugno e dicembre 2021, vedrà un susseguirsi di grandi artisti, in un exploit di opere d'arte ed un crescendo di spettacoli, mostre, incontri e inediti progetti. Una kermesse carica di eventi e novità che vede l'arte protagonista sempre, pur se in forme diverse".

Con il Patrocinio del Comune di Diamante, che promuove l'evento in collaborazione con l'Associazione culturale Haz Art - in qualità di Osa (Operazione street art) e l'Accademia italiana del peperoncino, Diamante Murales 40 "trova valore aggiunto - prosegue la nota - in una direzione artistica coordinata da tre forti personalità. Tre artisti a loro volta direttori artistici di altrettanti festival d'arte urbana, tra i più noti a livello nazionale: Antonino Perrotta (Osa), Giacomo Marinaro (Gulìa Urbana) e Riccardo Buonafede (Manufactory Project) che, con il loro preziosissimo contributo, stanno lavorando incessantemente e con la passione che li contraddistingue, alla realizzazione e alla riuscita di un festival, in Calabria sicuramente, senza precedenti".

"Muovendosi su 2 binari distinti e paralleli - prosegue il comunicato - , Diamante Murales 40 si pone come un festival che da un lato prosegue con la valorizzazione del territorio attraverso la creazione di nuove opere d'arte urbana, coinvolgendo noti street artist del panorama di settore e aggiungendo prestigio alle opere esistenti. Dall'altro dà importanza alla conservazione tramite gli interventi di restauro effettuati su alcune opere dipinte nell'81 quando nacque la 'Città dei Murales', il cosiddetto 'paese dei nasi all'insù'".

