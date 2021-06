Trovato con pistola clandestina e 198mila euro, arrestato

(ANSA) - ROSARNO, 18 GIU - I carabinieri di Rosarno hanno arrestato P.G., di 36 anni, originario di Delianuova, per detenzione di arma clandestina e ricettazione. Nel corso di una perquisizione, i militari hanno trovato all'interno dello stabile, nascosta dentro il vano motore della vettura dell'uomo, una pistola calibro 38 special, fabbricata in Brasile, con matricola abrasa, oltre a 198.000 euro in contanti, ritenuta d'illecita provenienza, posti all'interno di un'altra vettura situata nel garage di sua proprietà. Il denaro, ritenuto provento di attività illecita, è stato sequestrato. Denunciati anche la moglie ed il fratello dell'uomo. (ANSA).