Demenze:ass. RaGi,costruiamo CasaPaese,parte raccolta fondi

(ANSA) - CATANZARO, 18 GIU - Sono 30 mila, in Calabria, le persone affette dalla malattia di Alzheimer, numeri approssimati per difetto per via delle tante persone, anche giovani, colpite da demenza ad esordio precoce, spesso curata per depressione. Da quasi tre lustri, in questo ambito delicato, si muove l'associazione Ra.Gi. di Catanzaro, fondata e presieduta da Elena Sodano, che opera nell'assistenza dei malati e delle loro famiglie. Ed è proprio sulla scia di questo impegno ultradecennale che è nato un progetto di crowdfunding - testimonial Gianvito Casadonte, condittore tv e direttore artistico del Magna Grecia Film Festival - per raccogliere fondi nella rete e non solo a sostegno della nascita di una CasaPaese residenziale nel borgo di Cicala, in provincia di Catanzaro, luogo amico delle demenze che vede in prima linea il sindaco della cittadina, Alessandro Falbo. Un habitat a misura naturale, saldamente ancorato a usanze e tradizioni calabresi, pensato per abbattere la sensazione di smarrimento e confusione in cui vivono le persone affette da demenza.

L'iniziativa, presentata presentato a Catanzaro è stata salutata con entusiasmo dalla ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti che ha testimoniato la sua vicinanza con un videomessaggio. "Un progetto importante - ha detto - che trae forza dall'alleanza tra istituzioni e territorio e che rappresenta la cifra un Paese che dimostra di avere il coraggio della ripartenza". Anche il presidente ff della Regione Antonino Spirlì, collegatosi in videoconferenza, ha messo in evidenza l'impegno dell'esecutivo ricordando la scelta di "mettere a disposizione delle associazioni le proprietà confiscate alla criminalità organizzata". (ANSA).