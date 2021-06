Covid: in Calabria 69 contagi, tasso positività al 3%

(ANSA) - CATANZARO, 17 GIU - Sono 69 (ieri 66) i contagi delle ultime 24 ore in Calabria con 2.300 tamponi fatti ed un tasso di positività del 3% (ieri 2,73%). Le vittime sono 3 - ma un decesso è avvenuto il 10 aprile di una persona sintomatica e con link epidemiologico, diagnosticato con solo test antigenico - con il totale che sale a 1.217. Netto calo, -17, dei ricoverati in area medica (123) mentre si registra un nuovo ingresso in terapia intensiva (11). 65 persone hanno terminato l'isolamento domiciliare mentre 147 sono guarite. I casi attivi sono 7.336 (-81). Ad oggi sono stati eseguiti 905.603 tamponi con 68417 positivi. Questi i dati giornalieri comunicati dai dipartimenti di Prevenzione delle Asp calabresi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 445 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 418 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9761 (9619 guariti, 142 deceduti). Cosenza: casi attivi 5951 (42 in reparto, 4 in terapia intensiva, 5905 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16865 (16313 guariti, 552 deceduti).

Crotone: casi attivi 115 (10 in reparto, 0 in terapia intensiva, 105 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6417 (6318 guariti, 99 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 612 (43 in reparto, 4 in terapia intensiva, 565 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22329 (21997 guariti, 332 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 147 (4 in reparto, 0 in terapia intensiva, 143 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5367 (5275 guariti, 92 deceduti). (ANSA).