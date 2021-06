COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 16 GIU - Positivi raddoppiati rispetto a ieri in Calabria ma sempre sotto la soglia dei cento. Sono 66 (erano 32), con 2.416 tamponi eseguiti, i casi riscontrati nelle ultime 24 ore. Nessun nuovo decesso perché quello che è stato conteggiato oggi dal Bollettino diffuso dalla Regione, è avvenuto a domicilio e risale al 4 maggio scorso. Il ritardo nella comunicazione, è stato spiegato, è dovuto al fatto che l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza lo ha rilevato soltanto adesso tramite il flusso delle schede Istat. Il totale delle vittime dall'inizio della pandemia sale, pertanto, a 1.214.

In crescita è il tasso percentuale tamponi e positivi che tocca il 2,73 dopo il calo di ieri. Calano i ricoveri nei reparti, -8 (140), mentre rimangono stabili i degenti della terapia intensiva. Si contano più guariti 411 (59.717) e diminuiscono di 338 unità gli isolati a domicilio (7.267).

Tra mascherine e distanziamento è iniziata per circa 25 mila maturandi calabresi, molti dei quali hanno avuto la possibilità di vaccinarsi almeno con la prima dose, la fase degli esami.

Prova unica, solo orale, in conseguenza delle limitazioni dovute alla pandemia. Negli istituti dove si stanno svolgendo gli esami sono in atto controlli molto rigorosi per il rispetto delle prescrizioni.

Intanto la cronaca ripropone nuovi casi di false attestazioni per ottenere i buoni spesa Covid. Nel Vibonese, in 350 sono stati denunciati in stato di libertà e, tra questi, 296 anche per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Tra loro ci sono anche affiliati alla 'ndrangheta che avevano certificato il falso pur di ottenere i sussidi destinati a nuclei familiari in condizioni di indigenza. Per ottenere i buoni sono state fornite informazioni non veritiere. (ANSA).