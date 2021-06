COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 15 GIU - E' sceso di mezzo punto all'1,5%, in Calabria, il rapporto tra test effettuati e positivi riscontrati che ieri era fissato al 2%. Sono 32, rispetto ai 18 riscontrati nella giornata precedente, i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore a fronte di un numero più che doppio di tamponi, 2.121 (ieri 899). C'è un decesso, avvenuto in provincia di Cosenza, che fa salire il totale delle vittime a 1.213. Aumentano di poco: due pazienti a testa, dopo diverse giornate di dati stabili o in calo, i ricoverati nei reparti di cura (148) e nelle terapie intensive (10).

Dopo il rimbalzo negativo dei giorni scorsi in seguito alle decisioni del Governo a seguito del parere del Comitato tecnico scientifico sulla seconda dose eterologa per chi ha fatto la prima con il preparato a vettore virale di Astrazeneca, è in ripresa, in Calabria, la campagna vaccinale. Le incertezze avevano pesato nelle ore immediatamente successive alla modifica delle modalità di somministrazione e la diffidenza non è stata certo completamente diradata. Soprattutto tra coloro, e sono tanti anche nella regione, quelli che, dopo avere ricevuto Astrazeneca, adesso devono fare la seconda dose con un vaccino diverso. I dati delle ultime rilevazioni sono comunque confortanti. Il numero delle dosi utilizzate è tornato a salire.

Infatti, se domenica erano state circa 6 mila quelle somministrate ieri sono più che raddoppiate pari a14.356, in linea con la media giornaliera fatta registrare nelle ultime settimane.

La Calabria sin da subito ha aderito alle nuove disposizioni ed al momento, secondo quanto riferito dalla protezione civile, non ci sono neanche problemi con le scorte di Pfizer. La conferma è venuta dal gen. medico Roberto Rossetti, collaboratore del gen.

Figliuolo, secondo cui entro settembre "saremo in grado di garantire la conclusione della campagna vaccinale" (ANSA).