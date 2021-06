A fuoco cumuli rifiuti, disagi abitanti per denso fumo

(ANSA) - CATANZARO, 14 GIU - Un incendio si è sviluppato in alcuni cumuli di rifiuti indifferenziati posti all'esterno del capannone della ditta Ecomanagement Spa in località Fiasco Baldaia nel comune di Squillace. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro.

L'intervento dei vigili del fuoco si è protratto per diverse ore ed ha consentito di circoscrivere ed estinguere il rogo evitando il propagarsi delle fiamme nella zona circostante.

Disagi si sono verificati per gli abitanti delle abitazioni limitrofe a causa del fumo denso ed acre sviluppato dalla combustione. Sul posto sono intervenuti anche il sindaco di Squillace ed i carabinieri. (ANSA).