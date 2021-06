Religione: Aloise, ti amo Chiesa di Rossano Cariati

(ANSA) - CORIGLIANO ROSSANO, 12 GIU - Ha fatto il suo ingresso ufficiale nell'arcidiocesi di Rossano Cariati il nuovo arcivescovo, monsignor Maurizio Aloise, che subentra a monsignor Giuseppe Satriano, nuovo prelato della diocesi di Bari-Bitonto.

Il neo arcivescovo ha celebrato la santa Messa nella Cattedrale di Rossano alla presenza di tutti i presbiteri della diocesi, delle autorità civili e militari e dei fedeli, i quali hanno presenziato nel rispetto delle norme anti covid.

Il sindaco di Corigliano Rossano, Flavio Stasi ha accolto il nuovo arcivescovo "con grande e autentica gioia a nome di tutta la comunità. Le porge il benvenuto una terra storicamente ospitale, nel segno di un cammino che deve essere autonomo, ma condiviso, armonico e teso al perseguimento del bene comune".

"Io ti amo Chiesa di Rossano Cariati - ha detto monsignor Aloise nell'omelia - imitando Giuseppe il giusto, che i Vangeli ci presentano come amministratore dei misteri di Dio, come sovrintendente e custode del santuario, che è la sua sposa Maria e del logos che è in lei. Davvero sia san Giuseppe per me l'immagine ideale del vescovo, uomo sacro a cui oggi viene affidata questa sposa di Rossano Cariati: ella non è a mia disposizione, ma sono io a completa, totale, generosa e fedele disposizione di te, mia santa Chiesa". (ANSA).