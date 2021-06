Covid: tornano a scendere contagi, +80, due le vittime

(ANSA) - CATANZARO, 12 GIU - Prosegue l'andamento altalenante del contagio da Covid 19 in Calabria. Dopo i 130 casi di ieri, oggi se ne registrano 80 con un numero di tamponi (2.237) sostanzialmente simile. Il tasso di positività torna quindi a scendere, dal 5,44 di ieri al 3,58% di oggi. Due le vittime con il totale che sale a 1.207.

Migliora ulteriormente la situazione negli ospedali con un calo di 10 ricoveri in area medica (150) e le terapie intensive che restano stabili a 10. Gli isolati a domicilio crescono di 23 unità (8.091), gli attualmente positivi di 17 (8.251) ed i guariti di 61. Ad oggi sono stati eseguiti 896282 tamponi con 68160 positivi. I dati sono dei Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Catanzaro: casi attivi 796 (25 in reparto, 2 in terapia intensiva, 769 in isolamento domiciliare); casi chiusi 9369 (9229 guariti, 140 deceduti). Cosenza: casi attivi 6332 (56 in reparto, 4 in terapia intensiva, 6272 in isolamento domiciliare); casi chiusi 16416 (15870 guariti, 546 deceduti).

Crotone: casi attivi 126 (12 in reparto, 0 in terapia intensiva, 114 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6364 (6265 guariti, 99 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 742 (50 in reparto, 4 in terapia intensiva, 688 in isolamento domiciliare); casi chiusi 22114 (21783 guariti, 331 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 191 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 184 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5304 (5213 guariti, 91 deceduti) . (ANSA).