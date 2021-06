Incidenti lavoro: trattore si ribalta, morto un uomo

(ANSA) - CATANZARO, 11 GIU - Un uomo è morto stasera in un incidente avvenuto in località Brisella nel comune di Borgia.

L'uomo era alla guida di un trattore che, per cause in corso di accertamento si è ribaltato all'interno di un terreno scosceso utilizzato a coltivazione di piante d'ulivo.

A causa del ribaltamento del mezzo il conducente è stato sbalzato a diversi metri di distanza ed è morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sede centrale di Catanzaro e del distaccamento volontario di Girifalco che hanno messo in sicurezza il mezzo e sistemato una torre fari per consentire l'intervento del personale del 118 che ha constato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi finalizzati a ricostruire l'accaduto.

