COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 11 GIU - Altri dieci giorni ed anche la Calabria, se manterrà i dati delle ultime due settimane, potrà passare in zona bianca, con conseguente abbattimento delle restrizioni per limitare il diffondersi dal Covid. Il monitoraggio settimanale Ministero-Iss, infatti, evidenzia un Rt di 0,69 con classificazione a rischio basso.

Oggi i nuovi contagi sono 130 (ieri 78), con 2.389 tamponi fatti. Il tasso di positività risale e arriva al 5,44%. Tre i decessi tutti, in provincia di Reggio Calabria. Il totale delle vittime sale a 1.205. Notizie rinfrancanti arrivano dal fronte degli ospedali dove scendono ancora sensibilmente i ricoveri nei reparti, -12 (156) e nelle terapie intensive, -2 (10).

Sul fronte vaccinale, da domani, anche in Calabria, il siero Astrazeneca sarà somministrato solo agli over 60. Questo per effetto della decisione presa dal Comitato tecnico scientifico che ha rivisto le modalità di impiego del prodotto anglo-svedese. Direttive che, rende noto la Protezione civile, la Calabria attua "pienamente ed immediatamente". Per effetto delle nuove direttive, dunque, Astrazeneca potrà essere somministrato soltanto a chi ha più di 60 anni. Anche i richiami per coloro che hanno ricevuto la prima dose di Astrazeneca verrà utilizzato uno tra Pfizer e Moderna. In ogni caso, sottolinea la Protezione civile, "sul territorio regionale era già stata prestata molta attenzione ai giovani, somministrando categoricamente Pfizer dai 12 ai 18 anni e non promuovendo alcun Astraday per i più piccoli".

Per continuare a mantenere elevata la somministrazione vaccinale, oggi è stato inaugurato un hub all'aeroporto di Crotone. Undici postazioni vaccinali, due per le anamnesi ed una capacità di 300 dosi al giorno sono i numeri dell'hub ubicato al primo piano dell'aerostazione Pitagora al quale si accede da un ingresso separato dalla zona passeggeri per non interferire con le attività legate allo scalo. Solo l'uscita è in comune. (ANSA).