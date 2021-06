COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 09 GIU - Tornano a crescere i nuovi positivi in Calabria con un lieve incremento anche del tasso di positività che resta comunque sotto il 5%. I contagi sono 114 (ieri 61%) con un rapporto tra tamponi fatti e positivi che sale al 4,41% dal 2,34 di ieri. Anche oggi sono due le vittime, con il totale che sale a 1.196.

Prosegue invece la decrescita (-10) dei ricoverati in area medica (172) con il tasso di occupazione dei posti letto che scende al 19% (-1%) mentre restano stabili a 13 quelli in terapia intensiva (tasso di occupazione 8%). Prosegue la diminuzione anche dei casi attivi (-159) e degli isolati a domicilio (-139) e crescono di 271 unità i guariti.

La Calabria, intanto, apre alla vaccinazione per i turisti.

La Protezione civile regionale, infatti, ha annunciato che è attiva la preadesione sul sito delle prenotazioni www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it per la vaccinazione dei cittadini non residenti in Calabria. I dati inseriti saranno verificati entro le 24-48 ore successive e poi sarà possibile accedere alla piattaforma per la prenotazione per la vaccinazione. Stessa procedura prevista anche per gli utenti iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che interessa i migranti calabresi che sono soliti tornare nella regione per le vacanze estive.

Sempre sul fronte vaccinale proseguono le somministrazioni ai maturandi e ai ragazzi di terza media che dovranno sostenere l'esame. Buona l'affluenza dei maturandi (nello scorso fine settimana ne sono stati vaccinati oltre 6.000) mentre è più scarsa quella dei quattordicenni, frenati, presumibilmente, dalle perplessità dei genitori.

La Calabria, adesso, sta rispettando il target regionale indicato dal generale Figliuolo e procede a 16-17 mila vaccinazioni al giorno. Ieri sono state 16.682 e sabato scorso è stata raggiunta quota 20mila. (ANSA).