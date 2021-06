Calcio: Crotone; Modesto è il nuovo allenatore

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "Il Crotone è lieto di comunicare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Francesco Modesto". E' il comunicato diffuso dal club calabrese, appena retrocesso di Serie B, che ha scelto di ingaggiare un ex. Nato proprio nella città di Pitagora, già terzino sinistro fluidificante, classe 1982, Modesto giocò nella squadra rossoblù dal 2014 al 2016, contribuendo alla prima storica promozione in Serie A.

Nella stagione 2018/19 ha guidato il Rende ai Playoff di Serie C, quindi ha guidato il Cesena e, nella stagione appena conclusa, la Pro Vercelli. Modesto ha firmato un contratto biennale con opzione per il terzo anno. (ANSA).