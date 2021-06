Droga:scoperta piantagione marijuana a Lamezia Terme,arresto

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 08 GIU - Una piantagione di marijuana con 2.190 arbusti, di dimensioni variabili tra il metro e mezzo e gli oltre due metri, è stata scoperta e sequestrata a Lamezia Terme dalla Guardia di finanza che ha arrestato e posto ai domiciliari un cittadino italiano.

I finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando provinciale di Catanzaro, hanno individuato, in contrada Fialà, un terreno di 3.500 metri quadri recintato all'interno del quale si intravedeva un piccolo caseggiato e cinque serre.

L'appezzamento era provvisto di impianti di irrigazione. Gli accertamenti hanno consentito di identificare un cittadino italiano che aveva la disponibilità e l'uso del terreno. L'uomo, a seguito di ulteriori controlli, non è risultato in possesso di alcuna documentazione che giustificasse la liceità della coltivazione di cannabis.

La piantagione, alla fine del ciclo produttivo, avrebbe consentito di ricavare almeno 200 chili di sostanza stupefacente, fruttando introiti per oltre un milione di euro.

