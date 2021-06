Droga:marijuana nascosta in busta con limoni, arrestato

(ANSA) - MONTEROSSO CALABRO, 08 GIU - Era in auto con circa 45 grammi di marijuana nascosti in una busta contenente dei limoni. Un uomo di 36 anni, noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Monterosso Calabro con l'accusa di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Serra San Bruno, impegnati in un posto di blocco, hanno fermato e controllato l'auto condotta dal trentaseienne. Durante la perquisizione effettuata all'interno del veicolo, è stata trovata una busta contenente alcuni limoni, dalla quale proveniva un forte odore di marijuana. In mezzo agli agrumi, infatti, c'era un altro involucro in plastica con la droga. La marijuana è stata sequestrata. (ANSA).