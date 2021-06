Demenze, in Calabria al via progetto CasaPaese

(ANSA) - CICALA, 08 GIU - L'Associazione Ra.Gi lancia il suo progetto di crowdfunding per sostenere la nascita di una CasaPaese residenziale nel borgo di Cicala, dedicata alle persone affette da demenze. È quanto rende noto un comunicato.

Ai piedi della Sila, in Calabria - è scritto in una nota - sorge il piccolo paese di Cicala che nel 2018 è diventato il primo Borgo amico delle demenze della Calabria. Qui, abitanti e commercianti accolgono per le strade e nelle botteghe le persone con demenza accompagnati dagli operatori dell'Associazione Ra.Gi. di Catanzaro che, dal 2008, opera in Calabria con l'obiettivo di normalizzare e umanizzare la vita delle persone con demenze. L'ultimo anno e mezzo di pandemia ha reso ancora più dura la vita di queste persone, così da spingere l'Associazione Ra.Gi ad attivare un progetto ambizioso: trasformare una Comunità Alloggio in una CasaPaese residenziale per persone con malattia di Alzheimer o altre Demenze. Una Casa, ambiente di vita per eccellenza, all'interno della quale sarà costruito un Paese, nucleo di convivenza e condivisione pubblica".

"Uno spazio fisico sicuro e protetto - è scritto nella nota - che nascerà all'interno del Borgo Amico delle Demenze di Cicala.

La CasaPaese sarà uno spazio atto ad accogliere 16 ospiti, composto e ricreato con la forma di un vero e proprio paese. Un ambiente semplice, domestico, arricchito con oggetti familiari e personali, e in cui verranno ricreate, all'interno di appositi armadi, le vere attività del paese, dall'edicola al bar, passando per la piazza, la stazione del treno, l'ortofrutta e il negozio di fiori, che potranno essere facilmente fruite dalle persone con demenza. Un habitat naturale che abbatterà quella sensazione di smarrimento e di confusione che vivono le persone con demenza a causa della malattia. Una condizione insidiosa che le rende spesso incapaci di svolgere anche le più semplici azioni quotidiane e che deriva molto spesso, da un errato contesto ambientale".

"Anche solo una piccola donazione - conclude la nota - può cambiare la vita di decine di persone e delle loro famiglie. È possibile sostenere la campagna tramite il link: bit.ly/casapaese-cicala-crowdfunding" (ANSA).