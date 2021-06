COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 08 GIU - Prosegue l'andamento positivo dei casi Covid in Calabria. Oggi si registra un leggero aumento rispetto ai casi di ieri, 61 contro 39, ma questo a fronte di un incremento di tamponi fatti, passati dai 1.356 di ieri ai 2.612 di oggi. Il dato positivo resta il rapporto tra tamponi fatti e positivi individuati che scende ancora rispetto a ieri, il 2,34 contro il 2,86%. Sale ancora, invece, il numero delle vittime. I due decessi registrati nelle ultime 24 ore fanno salire il totale dall'inizio della pandemia a 1.194.

Sul fronte ospedaliero prosegue inesorabile il calo dei ricoverati: -7 in area medica (182) e -2 in terapia intensiva (13). Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica resta stabile al 20% mentre scende all'8% (-2%) quello nelle terapie intensive. E calano ancora i casi attivi, -116, e gli isolati a domicilio, -107. I nuovi guariti sono 175.

Il miglioramento dei dati va di pari passo con l'incremento dei calabresi vaccinati. Alle 17 di oggi, secondo i dati dell'Agenzia italiana del farmaco, le dosi somministrate sono 1.172.264 sul 1.306.520 disponibili, pari all'89,7% contro una media nazionale del 91,9%. Fra gli over 80, ha ricevuto almeno una dose il 76,52% della platea di 138.517 anziani mentre la seconda dose o la dose unica è stata somministrata al 68,41% del totale. Nella fascia 70-79 anni, la prima dose è stata somministrata al 74,03% mentre ha completato il ciclo il 41,43% del totale. La prima dose è stata poi somministrata al 66,02% nella fascia 60-69 mentre ha ultimato la vaccinazione il 32,75% del totale. (ANSA).