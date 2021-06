COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 04 GIU - Nuovo aumento dei positivi in Calabria, regione che, al momento, malgrado il miglioramento complessivo, rimane ancora in zona gialla. Sono 186 i casi riscontrati nelle ultime ore rispetto con 3.032 tamponi. Ieri erano 104. Quattro i decessi per un totale di 1.179 vittime dall'inizio della pandemia. A trovare conferma è il calo dei ricoveri nei reparti di cura -11 (213) mentre rimane stabile il dato delle terapie intensive (16).

I contagi registrati oggi sono così suddivisi: Cosenza 72, Reggio Calabria 48, Catanzaro 33, Crotone 17 e Vibo Valentia 16.

Capitolo vaccini sempre aperto. Domani e dopodomani, fa sapere la Protezione civile regionale, il week end sarà all'insegna di una nuova campagna improntata sull'immunizzazione di massa per maturandi e docenti. "Esami in sicurezza e tranquillità" è infatti lo slogan che racchiude l'obiettivo dichiarato dell'iniziativa "Vaccinarsi: un segno di 'maturità'' promossa dalla Regione Calabria, dal Commissario ad acta per la sanità, dalla Protezione Civile in stretta collaborazione con la Struttura Commissariale e Difesa e la Croce rossa italiana. E non ci sarà bisogno di fare nulla per poter ricevere la dose necessaria.

"Il 5 e il 6 giugno - è detto in una nota - i maturandi e i docenti potranno presentarsi nei vari punti vaccinali, distribuiti su tutto il territorio regionale, senza bisogno di prenotazione ma solo muniti di un modello di autocertificazione che attesti la proprio condizione, firmata dai genitori in caso di minore, e la copia di un documento di identità allegato".

E non è finita qui: da lunedì 7 giugno sarà il turno dei ragazzi della terza media, anche essi impegnati nelle prove di esame per la conclusione del ciclo di studi dell'obbligo. Questi ultimi potranno ricevere il vaccino da parte dei pediatri di libera scelta o nei centri vaccinali, sempre dopo la consegna di un'autocertificazione firmata dalla madre o dal padre". (ANSA).