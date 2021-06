Premi:Caccuri, annunciata quaterna finalisti decima edizione

(ANSA) - CATANZARO, 03 GIU - Paolo Crepet, con "Oltre la tempesta" (Einaudi), Dacia Maraini con ACIA "La scuola ci salverà" (Solferino), Cristina Parodi con "E vissero tutti felici e contenti" (Cairo) e Antonella Viola con "Danzare nella tempesta. Viaggio nella fragile perfezione del sistema immunitario" (Feltrinelli) sono i finalisti della X edizione del Premio Letterario Caccuri che si svolgerà nel comune in provincia di Crotone, dal 6 al 10 di agosto. A dare l'annuncio del ritorno ad agosto del consueto appuntamento organizzato dall'associazione culturale non profit Accademia dei Caccuriani e a svelare i nomi della quaterna è il presidente del Comitato scientifico Giordano Bruno Guerri.

I quattro saggi selezionati dal Comitato scientifico saranno votati da una giuria popolare e da una nazionale, composte in totale da 110 giurati (30 i nazionali, 80 gli accademici). I vincitori si aggiudicheranno anche la "Torre d'Argento" forgiata dal maestro orafo Michele Affidato, nella serata finale che si terrà il 10 agosto. Nel corso della manifestazione sono inoltre previsti riconoscimenti da attribuire a personaggi autorevoli del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport. (ANSA).