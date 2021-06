Covid: in Calabria 104 positivi con meno tamponi,due decessi

(ANSA) - CATANZARO, 03 GIU - Scendono i positivi riscontrati nelle ultime 20 ore: sono 104 i nuovi casi rispetto ai 154 di ieri, dato che sconta, però, tenuto conto della festività, una netta diminuzione di tamponi 1.333. Due i decessi che fanno salire il numero delle vittime dall'inizio della pandemia a 175.

Aumentano di due unità a testa i ricoveri nei reparti di cura (224) e nelle terapie intensive (16). In calo di 119 gli isolati a domicilio (8.852), mentre cresce la schiera dei guariti +217 (57.001). I casi attivi sono 9.092 e quelli chiusi 58.176.

In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 803.108 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 875.425 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 67.268, quelle negative 735.840.

Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Reggio Calabria 48, Cosenza 46, Catanzaro 5, Vibo Valentia 4, Crotone uno.

Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: Casi attivi 6.457 (62 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;8 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 7 in terapia intensiva, 6.359 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 15.965 (15.432 guariti, 533 deceduti); Catanzaro: Casi attivi 1.057 (24 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 6 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 3 in terapia intensiva; 1.019 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 8.939 (8.800 guariti, 139 deceduti); Crotone: Casi attivi 293 (20 in reparto; 273 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 6.131 (6.037 guariti, 94 deceduti); Vibo Valentia: Casi attivi 201 (5 ricoverati, 196 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 5.217 (5.127 guariti, 90 deceduti); Reggio Calabria: Casi attivi 1.022 (58 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 6 in terapia intensiva; 943 in isolamento domiciliare); Casi chiusi 21.582 (21.263 guariti, 319 deceduti). (ANSA).