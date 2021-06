Imprese:Cribis,Calabria resta penultima nei pagamenti

(ANSA) - CATANZARO, 01 GIU - In Calabria solo il 20,9% delle imprese pagano alla scadenza i propri fornitori. Lo rivela un'elaborazione dello Studio Pagamenti di Cribis, aggiornato al 31 marzo 2021 che colloca la regione in penultima posizione nella specifica classifica nazionale. "Rispetto a dicembre 2020, quando erano il 21%, - è detto in una nota - i pagamenti puntuali peggiorano, con una variazione del -0,5% (unico caso in Italia insieme alla Valle d'Aosta, -0,6%), mentre aumentano i pagamenti oltre 30 giorni, passati dal 22,6% al 22,8% (+0,9%)".

In confronto con lo scorso mese di dicembre, Vibo Valentia è l'unica provincia calabrese che fa segnare un decremento nei ritardi gravi (-7%), che si impennano invece a Crotone (+4,7%).

Catanzaro, invece, è l'unica provincia dove si registra un incremento di pagamenti puntuali (+2,4%).

A livello regionale la provincia migliore è Cosenza (96 posto), seguita da Catanzaro (98), Vibo Valentia (100), Crotone (105) e Reggio (106/ma e penultima in Italia).

Rispetto a dicembre 2020, Vibo Valentia guadagna 3 posizioni, Crotone e Catanzaro ne perdono una, Cosenza ne perde 3, mentre rimane invariata la posizione di Reggio. (ANSA).