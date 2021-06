COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 01 GIU - Scende ancora, in Calabria, il rapporto positivi-tamponi fatti. Oggi è al 2,71% (ieri 4,43%) con 74 nuovi casi su 2.731 tamponi. Quello che ancora non si arresta è il conto delle vittime, 5 oggi, con il totale che sale a 1.172. Che le cose, comunque, stiano migliorando, lo conferma l'allentamento della pressione sugli ospedale dove prosegue inesorabile il calo dei ricoverati: -7 in area medica (233) con un tasso di occupazione del 25% (solo poche settimane fa era al 50) e -2 in terapia intensiva (15) con un tasso di occupazione del 10% (-1%). In forte calo gli isolati a domicilio, -373, ed i casi attivi, -382. I nuovi guariti sono 451.

Dati che giungono nel giorno in cui, dopo mesi di "astinenza", anche i calabresi hanno potuto riassaporare il gusto del caffè bevuto nella tazzina al bancone dei bar, nuovo passo verso il ritorno alla normalità. Oggi hanno riaperto al pubblico anche i ristoranti al chiuso. Per ristoratori e baristi una boccata d'ossigeno dopo mesi di chiusura e di vendite solo da asporto. "Finalmente possiamo riaprire - dice un ristoratore cosentino -. Solo con l'asporto non si poteva andare avanti.

Abbiamo sofferto fino ad ora, adesso vogliamo lavorare per riprendere la nostra vita". Commenti analoghi tra i titolari di bar senza tavoli all'aperto di Catanzaro. "L'asporto - dice uno di loro - è stato lavorare in perdita. Adesso speriamo che le cose cambino".

Sul fronte vaccinale, la Calabria, che all'inizio ha stentato, adesso ha recuperato. Secondo i dati dell'Aifa aggiornati alle 17, sono state somministrate 1.065.022 dosi sul 1.123.500 disponibile, pari al 94,8, contro una media nazionale del 95,7%. Dati che pongono la Calabria al nono posto a pari merito con il Molise.

E dalle ore 16 di giovedì 3 giugno, come disposto dal commissario per l'emergenza Covid Figliuolo, anche in Calabria saranno ampliate le fasce d'età aventi diritto alla vaccinazione anti-Coronavirus con la possibilità di accedere alla prenotazione tutte le persone a partire dai 12 anni di età. Dai 12 ai 16 anni, rende noto la Protezione civile regionale, verrà somministrato il Pfizer, come approvato dall'Ema, l'Agenzia europea per i medicinali, e dall'Aifa, Agenzia italiana del farmaco. (ANSA).