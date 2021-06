Covid: Calabria, tasso di positività scende al 2,7%, 74 casi

(ANSA) - CATANZARO, 01 GIU - Si conferma l'allentamento della morsa del Covid in Calabria. Nelle ultime 24 ore sono 74 i positivi accertati a fronte di 2.731 tamponi fatti e con un tasso di positività che crolla al 2,71%. Continua, invece, la conta delle vittime, 5 oggi, con il totale che sale ancora, a 1.172. Notizie decisamente migliori giungono dagli ospedali dove si registra un calo di 7 unità tra i ricoverati in area medica (233) e 2 in terapia intensiva (15). In netto calo gli isolati a domicilio, -373, ed i casi attivi, -382. I nuovi guariti sono 451. Oggi, i nuovi contagi sono stati riscontrati in tutte e cinque le province, 28 a Cosenza, 21 a Catanzaro, 9 a Crotone, 1 a Vibo Valentia, 12 a Reggio Calabria 12, 3 di altra Regione o stato estero. Ad oggi sono stati sottoposti a test 799.229 soggetti per un totale di 870.244 tamponi e 67.006 positivi. I dati sono del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 6.643 (63 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 14 in reparto al presidio di Rossano;7 al presidio ospedaliero di Acri; 2 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 6 in terapia intensiva, 6.546 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.681 (15.149 guariti, 532 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.091 (25 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 4 in terapia intensiva; 1049 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.876 (8.738 guariti, 138 deceduti). Crotone: casi attivi 345 (20 in reparto; 325 in isolamento domiciliare); casi chiusi 6.068 (5.974 guariti, 94 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 199 (7 ricoverati, 192 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.184 (5.094 guariti, 90 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.016 (62 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 15 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 5 in terapia intensiva; 934 in isolamento domiciliare); casi chiusi 21.499 (21.181 guariti, 318 deceduti). Altra Regione o stato estero: casi attivi 62 (62 in isolamento domiciliare); casi chiusi 342 (342 guariti).

(ANSA).