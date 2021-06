Chiuse indagini per sindaco Portigliola su presunti abusi

(ANSA) - PORTIGLIOLA, 01 GIU - Il sindaco di Portigliola Rocco Luglio, il responsabile dell'area tecnico - manutentiva, il responsabile dell'area amministrativa e del Suap e il segretario generale dello stesso Comune hanno ricevuto un avviso di conclusione indagini al termine di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Locri e condotta dai carabinieri della Compagnia.

Secondo l'accusa, il sindaco ed e i suoi collaboratori avrebbero posto in essere comportamenti illeciti per far decadere dalle concessioni demaniali il titolare di uno stabilimento balneare per impedirgli la gestione dell'attività.

Le indagini, avviate dopo la denuncia della parte offesa ai carabinieri della Stazione di Locri, sono consistite prevalentemente nell'analisi della documentazione amministrativa acquisita e sequestrata, nonché nell'escussione di persone informate sui fatti ed avrebbero evidenziato l'abuso delle qualifiche che rivestono gli indagati. In particolare, per l'accusa, tra il settembre 2019 e l'aprile 2021, i pubblici ufficiali hanno intenzionalmente emanato atti in assenza dei presupposti ed in mancanza delle procedure previste dalla legge, evitando di dare pubblicità ai loro provvedimenti e rompendo, senza alcuna giustificazione, qualsiasi forma di comunicazione con gli interessati, le cui istanze e richieste rimanevano di fatto inascoltate. (ANSA).