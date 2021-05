Musica: Lamezia; riparte stagione concertistica Ama Calabria

(ANSA) - LAMEZIA TERME, 28 MAG - Con il concerto del duo Francesca Salvemini (flauto) e Silvana Libardo (pianoforte) il 30 maggio riparte al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme la stagione musicale dell'Ama Calabria, organizzata con il sostegno del ministero della Cultura direzione generale dello spettacolo dal vivo.

Il programma dal titolo "Omaggio a Morricone" è dedicato alle celebri melodie di alcune fra le colonne sonore più note a livello mondiale e comprende opere di Nino Rota, Maurice Jarre, Max Steiner, Sammy Fain, George Gershwin, John Williams, e, naturalmente, di Ennio Morricone.

Il duo, composto da madre e figlia, in 30 anni di attività si è esibito in Italia, Europa, Stati Uniti e America Latina.

Francesca Salvemini, nata a Brindisi nel 1975, ha conseguito il diploma di flauto al Conservatorio "G. Verdi" di Milano ed è stata vincitrice delle audizioni per la selezione del Conservatorio superiore di musica di Ginevra. Prima "Laureata della musica" in Italia, ha conseguito nel settembre 2005 il primo diploma accademico di II livello in discipline musicali rilasciato da un Conservatorio italiano in Flauto- indirizzo solistico, con votazione 110 lode e menzione speciale, al Conservatorio "F. Venezze" di Rovigo. Nel corso degli studi ha seguito corsi di perfezionamento e masterclass tenuti dai maggiori esponenti del flautismo nazionale e internazionale, intraprendendo una carriera concertistica solistica che l'ha portata ad avere al suo attivo oltre cinquecento concerti in sale e teatri di massimo prestigio.

Silvana Libardo, invece, si è formata al Conservatorio "N.

Silvana Libardo, invece, si è formata al Conservatorio "N.

Picinni" di Bari, perfezionandosi successivamente a Roma con Rodolfo Caporali. Svolge un'intensa attività concertistica come solista, in formazioni cameristiche e con l'orchestra, collaborando con direttori e solisti di prestigio internazionale. In duo con sua figlia, ha tenuto oltre trecento concerti in Italia ed all'estero riscuotendo lusinghieri consensi di pubblico e di critica e recentemente ha inciso un Cd per la casa discografica "Velut Luna" di Padova, sulle colonne sonore più celebri del cinema italiano. Notevole è la sua attività didattica che esercita nei corsi di perfezionamento in Italia e all'estero.