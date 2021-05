Covid:viola quarantena e se ne va a passeggio, denunciato

(ANSA) - POLISTENA, 28 MAG - Sottoposto a quarantena domiciliare obbligatoria dopo essere risultato positivo al Covid 19, ha lasciato la propria abitazione e se ne è andato a passeggio. E' successo ad un uomo di Polistena che è stato individuato e denunciato dai carabinieri della Compagnia di Taurianova per inosservanza della normativa anti contagio.

I militari dell'Arma, durante uno dei servizi mirati al controllo del rispetto della quarantena obbligatoria da parte dei soggetti risultati positivi, si sono imbattuti nell'uomo che era uscito da casa, contravvenendo alle disposizioni dei medici dell'Azienda sanitaria provinciale, incurante dei rischi per la salute dei propri concittadini. Alla richiesta di spiegazioni avanzata dai carabinieri, l'interessato ha risposto tentando di giustificarsi con la necessità di effettuare delle compere.

L'uomo è stato poi ricondotto nella propria abitazione.

Sempre a Polistena, gli uomini dell'Arma, nei giorni scorsi, avevano sanzionato più di una ventina di ragazzi per violazione delle disposizioni inerenti il "coprifuoco", gli assembramenti oltre che per il mancato utilizzo delle mascherine. (ANSA).