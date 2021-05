Covid: in Calabria 185 nuovi positivi e tre vittime

(ANSA) - CATANZARO, 27 MAG - Sono 185 (ieri 205) i nuovi positivi al Covid 19 in Calabria - la metà dei guariti, 366 - con 2.996 tamponi fatti e un tasso di positività del 6,17% (ieri 5,77). Tre le vittime con il totale che sale a 1.157. Anche oggi si registra un calo (-2) nei ricoveri in terapia intensiva mentre restano stabili a 274 quelli in area medica. Calano anche gli isolati a domicilio (-182) ed i casi attivi (-184). A livello provinciale, il maggior numero di casi (66) sono stati registrati a Cosenza, seguita da Reggio Calabria 51, Catanzaro 27, Crotone 31 e Vibo Valentia 10. Ad oggi sono stati sottoposti a test 788.952 soggetti per un totale di 858.302 tamponi con 66.454 positivi. I dati sono del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 6.950 (70 in reparto AO di Cosenza; 20 in reparto al presidio di Rossano; 9 al presidio ospedaliero di Acri; 4 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 7 in terapia intensiva, 6.836 in isolamento domiciliare); casi chiusi 15.243 (14.721 guariti, 522 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.198 (24 in reparto all'AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 7 in reparto all'AOU Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.155 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.648 (8.512 guariti, 136 deceduti). Crotone: casi attivi 624 (20 in reparto; 604 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.757 (5.664 guariti, 93 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 223 (12 ricoverati, 211 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.110 (5.020 guariti, 90 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.334 (68 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 26 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 4 al P.O. di Melito; 6 in terapia intensiva; 1230 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.966 (20.650 guariti, 316 deceduti).

Altra Regione o stato Estero: casi attivi 59 (59 in isolamento domiciliare); casi chiusi 342 (342 guariti). (ANSA).