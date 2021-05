Covid: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 26 MAG - Prosegue il calo della curva dei contagi da Covid 19 in Calabria. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi individuati sono 205 con 3.548 tamponi. Il tasso di positività scende così al 5,77%. Quattro le vittime che vanno ad incrementare la già lunga lista dei decessi, 1.154. Si conferma il tran in calo dei ricoveri. In area medica (274) la flessione è stata di 7 unità mentre in terapia intensiva (21), il calo è di una unità. Il tasso di occupazione dei posti letto scende così al 28% (-1%) per l'area non critica, mentre resta stabile al 14% per le rianimazioni. Crescono ancora i positivi, +227, in maniera maggiore di quanto siano i nuovi casi e così scendono anche i casi attivi, -178.

Con l'attenuarsi della morsa del Covid e la progressiva riapertura delle attività, i sindacati Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl hanno però denunciato il rischio di contagi in alcuni uffici uffici della Giunta regionale posti all'interno del dipartimento Tutela dell'Ambiente a causa del "mancato protocollo di sicurezza per il contenimento dell'emergenza sanitaria". Al riguardo le organizzazioni sindacali hanno presentato una segnalazione all'Ispettorato del lavoro lamentando un ordine di servizio che "ha disposto il rientro generalizzato di tutti i lavoratori, tranne quelli individuati come fragili". Questo "ha di fatto elevato il numero massimo di lavoratori all'interno degli uffici, risultando ad oggi superiore a quello previsto dal protocollo di sicurezza".

Sul fronte vaccinale, con i dati aggiornati alle 17.09, la Calabria raggiunge il Friuli Venezia Giunta al quintultimo posto con 951.243 dosi somministrate sulle 1.088.500 disponibili, pari all'87,4, poco sotto rispetto all'89.8% della media nazionale.

Nonostante questi dati, però, i problemi anche oggi non sono mancati. Al centro vaccinale di Mormanno, ha segnalato l'ex sindaco e attuale dirigente provinciale di Forza Italia Gianluca Grisolia, la mancanza di dosi ha fatto slittare le inoculazioni dal mattino al pomeriggio provocando le proteste di chi si era presentato per farsi vaccinare. (ANSA).