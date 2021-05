Covid: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 25 MAG - Torna ad impennarsi il numero dei decessi in Calabria. Sono dieci le vittime registrate nelle ultime 24 ore nella regione, dato che porta a 1.150 il totale dall'inizio della pandemia. In lieve risalita i positivi, 113 (ieri erano 70) con 3.159 tamponi. In calo i ricoveri nei reparti di cura -2 (281) e quelli nelle terapie intensive, -7 (22). Diminuiscono gli isolati a domicilio, -287 (10.295) e aumentano di 399 i guariti (54.316). I casi confermati vedono Reggio Calabria e Crotone appaiate in vetta con 32 positivi a testa, seguite da Catanzaro (24), Cosenza 21, e Vibo Valentia 4.

A confermarsi centrale, nella battaglia senza quartiere contro la pandemia, è il fronte dei vaccini, anche se talvolta non mancano i problemi come è accaduto al parco acquatico di Rende dove centinaia di cittadini si sono presentati, stamane e hanno trovato le porte chiuse e un cartello che rinviava la sessione prevista per la giornata. Secondo quanto si è appreso successivamente, non sarebbero state inviate nuove dosi. In particolare sono mancate le dosi di Pfizer, ma anche Astrazeneca, Moderna e Johnson & Johnson.

A manifestare grande soddisfazione per l'andamento della campagna vaccinale, è il presidente ff della Regione, Nino Spirlì. "C'è ancora tanto, tantissimo da fare - sostiene in una nota - ma gli ultimi dati sulla campagna vaccinale sono più che incoraggianti e confermano che, dopo un inizio certamente complicato, siamo riusciti a ingranare le marce alte e a somministrare ai calabresi circa 930mila dosi di siero, pari al 92,7% di quelle consegnate". Soddisfazione corroborata anche dal fatto che , come comunicato sempre dalla Regione, tutti i dipendenti dell'ente sono stati vaccinati. "La seconda dose - è detto nel comunicato - è prevista tra l'ultima settimana di giugno e i primi giorni di luglio" (ANSA).