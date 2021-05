Rifiuti: a Sellia Marina successo per giornata plastic free

(ANSA) - SELLIA MARINA, 24 MAG - Circa settanta volontari di tutte le età hanno dato vita sulla spiaggia di Sellia Marina ad una giornata all'insegna della tutela dell'ambiente. In collaborazione con l'associazione Plastic Free Odv Onlus, l'Amministrazione comunale della cittadina balneare da alcuni anni insignita della Bandiera blu ha organizzato una raccolta straordinaria di rifiuti e di plastica. "È stata una giornata piacevole - è detto in un comunicato - volta alla tutela dell'ambiente ma anche una preziosa occasione di socialità e un'opportunità per acquisire la consapevolezza che la tutela dell'ambiente in cui viviamo, la tutela delle nostre bellezze naturali sono vita per ognuno di noi e per le generazioni future.

Una grande festa, animata da persone di tutte le età, per partecipare, per dare il proprio contributo sporcandosi le mani e rendendosi parte attiva".

I tanti volontari, muniti di buste e guanti, sono partiti dal lungomare della cittadina per setacciare e ripulire la costa portando a termine un lavoro meritorio che ha consentito di liberare l'arenile di materiale di scarto di ogni genere. "Ora però - è stato sottolineato - tocca vigilare su questi beni comuni, averne cura e fare in modo che situazioni di tale genere non si ripetano ancora, con l'intento di costruire un futuro differente che sia certamente 'Plastic Free'". (ANSA).