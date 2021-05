COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 24 MAG - Netto calo nella diffusione del virus Covid 19 in Calabria. I positivi registrati nelle ultime 24 ore sono solo 70 anche se pesa il minor numero di tamponi fatti nel fine settimana (solo 1.336). Il tasso di positività, comunque, scende al 5,23%. Due le vittime (1.140 il totale). In continuo calo il numero dei ricoverati in area medica che scende ulteriormente di 2 unità per un totale di 283 con un tasso di occupazione dei posti letto del 29%. C'è un nuovo ricoverato, invece, in terapia intensiva, con il tasso che cresce al 19% (+1%). Entrambi i tassi sono comunque ben al di sotto di quelli di allerta, fissati, rispettivamente, al 40 e al 30%. In diminuzione i casi attivi (-313) e, di contro, i guariti aumentano di 381.

Sul fronte vaccinale, la Calabria sta recuperando terreno.

Secondo i dati dell'Agenzia italiana del farmaco aggiornati alle 17.09 nella regione sono state somministrate 916.960 dosi sul 1.002.850 a disposizione, pari al 91,4%, ponendola al quart'ultimo posto e con una media nazionale del 94,2%.

Agli over 80 sono andate 148.820 ed altre 311.216 a soggetti fragili e caregiver. Altre 90.462 dosi sono state somministrate al personale sanitario e sociosanitario e 31.328 al personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie e in attività lavorativa a rischio; agli ospiti nelle Rsa sono andate 29.397 dosi, 32.236 al personale scolastico e 23.803 al comparto difesa e sicurezza. Riguardo alle fasce di età, a quella 70-79 anni sono state somministrate 86.864 dosi, e a quella 60-69 anni 77.179. 85.655 dosi, infine sono state somministrate a categoria indicate come "altro". (ANSA).