Ultraleggero trancia cavi alta tensione,illesi gli occupanti

(ANSA) - SPILINGA, 23 MAG - Un ultraleggero in fase di atterraggio ha tranciato i cavi dell'alta tensione. E' accaduto in prossimità dell'aviosuperfice di Spilinga, nel vibonese. Gli occupanti sono rimasti illesi.

Il velivolo stava atterrando quando ha impattato contro i cavi dell'alta tensione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia che hanno prestato assistenza al personale Enel per il ripristino della linea elettrica. (ANSA).