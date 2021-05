Droga: detiene marijuana, arrestato da Polizia in parcheggio

(ANSA) - CATANZARO, 22 MAG - Un giovane, C.D., è stato arrestato dalla Polizia a Catanzaro con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante un controllo del territorio, gli agenti della Volante hanno notato il giovane in via Carlo V mentre si aggirava tra alcune auto quando, alla vista degli agenti, secondo la ricostruzione fornita dagli inquirenti, si sarebbe chinato tra due auto. Da qui l'intervento dei poliziotti che, dopo averlo fermato, hanno notato che vicino la ruota di uno dei veicoli tra i quali il giovane si era chinato, c'era una busta, contenente una scatola con all'interno 100 grammi di marijuana che è stata sequestrata.

C.D., quindi, è stato tratto in arresto e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (ANSA).