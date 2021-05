Covid: in Calabria prosegue il calo dei ricoveri

(ANSA) - CATANZARO, 21 MAG - In Calabria prosegue il calo dei ricoverati nei reparti Covid. In quelli di area medica i degenti (314) ci sono 11 unità in meno, mentre, così come ieri, restano stabili a 27 quelli in terapia intensiva. I nuovi positivi sono 253 (ieri 262) a fronte di 3.425 tamponi con un tasso di positività del 7,38% (ieri 8,32%). Quattro le vittime con il totale che sale a 1.131. In lieve crescita (+28) gli isolati a domicilio (10.799) e aumentano di 232 i guariti (53.284). I casi attivi sono 11.140 (-136). Il maggior numero di nuovi positivi è stato registrato in provincia di Cosenza (71), seguita da quelle di Catanzaro e Reggio Calabria con 63 casi, e poi Crotone (41) e Vibo Valentia (15). Ad oggi sono stati sottoposti a test 773.638 soggetti per un totale di 841.708 tamponi con 65.555 positivi. I dati sono del dipartimento Tutela della Salute della Regione.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 7.038 (76 in reparto AO di Cosenza; 24 in reparto al presidio di Rossano;10 al presidio ospedaliero di Acri; 8 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 6906 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.854 (14.345 guariti, 509 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.474 (25 in reparto all'AO di Catanzaro; 5 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 6 in reparto all'AOU Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1.431 in isolamento domiciliare); casi chiusi 8.211 (8.078 guariti, 133 deceduti). Crotone: casi attivi 691 (26 in reparto; 665 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.575 (5.486 guariti, 89 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 271 (20 ricoverati, 251 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5.016 (4.928 guariti, 88 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 1.615 (77 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 28 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 6 ricoveri al P.O. di Melito 9 in terapia intensiva; 1.495 in isolamento domiciliare); casi chiusi 20.416 (20.104 guariti, 312 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 51 (51 in isolamento domiciliare); casi chiusi 343 (343 guariti). (ANSA).