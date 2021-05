COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 21 MAG - La pressione del Covid 19 sugli ospedali calabresi continua a decrescere e l'Rt si mantiene sotto 1. Valori che inducono all'ottimismo anche se per adesso la Calabria resta in zona gialla e non può ancora ambire a passare in zona bianca. Nelle ultime 24 ore i degenti in area medica (314) sono scesi di 11 unità mentre, per il secondo giorno consecutivo, restano stabili a 27 quelli in terapia intensiva. Valori che si traducono in un tasso di occupazione dei posti letto, rispettivamente, al 33 e 18%, ben al di sotto della quota di saturazione. Oggi i nuovi positivi sono 253 (ieri 262) con un tasso di positività del 7,38% (ieri 8,32%). Quattro le vittime con il totale che sale a 1.131. In lieve crescita (+28) gli isolati a domicilio mentre aumentano i guariti, +232.

Oggi è partita anche la campagna vaccinale interna all'azienda di Hitachi Rail, la prima grande azienda ad avviare in Italia la somministrazione del vaccino ai propri dipendenti direttamente sul posto di lavoro. E la campagna è partita dallo stabilimento di Reggio Calabria. Un'operazione che riguarderà circa 600 lavoratori. L'organizzazione di Hitachi Rail prevede l'uso di un truck medico itinerante, con a bordo personale sanitario specializzato, incluso un rianimatore, che viaggerà tra i vari siti italiani. Dopo Reggio toccherà a Napoli, Pistoia, Torino, Genova, Tito e Potenza sulla base della disponibilità dei vaccini da parte delle diverse Regioni.

Complessivamente Il piano vaccinale di Hitachi Rail punta ad immunizzare circa 5.700 persone tra lavoratori dell'azienda e personale delle società fornitrici che stabilmente lavorano nelle sue sedi italiane.

E per fare ulteriore impulso alla campagna vaccinale, in particolare a quella degli over 80, Regione Calabria, Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Difesa, Aziende Sanitarie e Croce rossa, hanno promosso l'Open Vax Weekend per domani e domenica. L'obiettivo è completare la fascia degli over 80 dalla quale mancano circa 20 mila persone da vaccinare. Gli ottuagenari potranno recarsi in 64 centri vaccinali distribuiti su tutto il territorio regionale per ricevere il vaccino senza necessità di prenotazione. Basterà esibire la propria tessera sanitaria. (ANSA).