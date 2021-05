COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 19 MAG - Risale il numero dei positivi in Calabria, 228, poco più del doppio rispetto al dato di ieri 108, con 3.310 tamponi eseguiti. Due i decessi che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 1.122. Ieri non erano stati registrati morti da Coronavirus.

Diminuiscono ancora i ricoveri in area medica -7 (340) e aumentano di uno quelli in terapia intensiva (27). In decremento anche gli isolati a domicilio, - 276 mentre aumentano di 508 i guariti (52.711).

Spetta a Cosenza il primato dei casi riscontrati nelle ultime 24 ore nella regione, 104, seguita da Catanzaro con 70 e Reggio Calabria (38). Più distaccate Vibo Valentia (12) e Crotone (4).

Aggiornate le misure in vigore nella zona gialla anche in Calabria. Il presidente della Regione, Nino Spirlì, ha firmato l'ordinanza che recepisce previsioni e tempistiche fissate nel decreto del18 maggio scorso. In particolare si stabilisce che, fino al prossimo 6 giugno, i limiti agli orari per gli spostamenti hanno inizio alle ore 23 e terminano alle 5 del giorno successivo, fatte salve comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Dal 7 giugno al 20 giugno 2021 i limiti hanno invece inizio alle 24 e terminano alle 5 del giorno successivo. Dal 21 giugno 2021, in zona gialla, cessano i limiti orari agli spostamenti. Restano efficaci, invece, le disposizioni fissate nelle ordinanze per la 'zona rossa' ad Ariola di Gerocarne e Paravati di Mileto e a Rocca di Neto".

In materia di vaccinazioni, da domani partirà ufficialmente la campagna vaccinale rivolta ai dipendenti regionali alla Cittadella. Le somministrazioni previste, sulla base dell'adesione volontaria, sono al momento 660, suddivise in 120 al giorno. Per il sindacato Csa-Cisal si tratta di "un grande risultato raggiunto grazie ad una proficua sinergia istituzionale". (ANSA).