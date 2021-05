Covid:troppi positivi a frazione Comune calabrese,zona rossa

(ANSA) - GEROCARNE, 18 MAG - Ariola, frazione del comune di Gerocarne di poche centinaia di anime, in provincia di Vibo Valentia, diventa da oggi "zona rossa". A darne comunicazione è il sindaco di Gerocarne, Vitaliano Papillo.

"In controtendenza con quanto sta accadendo nel resto d'Italia - afferma il primo cittadino - vi comunico che, visto l'alto numero di casi positivi al Covid 19 riscontrati, ad oggi oltre 20 nella frazione, l'Azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha deciso di dichiarare la zona rossa ad Ariola da oggi fino al 31 maggio. Purtroppo a causa di pochi - aggiunge - pagheranno le conseguenze tutti. Questo ci deve insegnare che anche quando sembra andare tutto liscio occorre rispettare le regole e non abbassare mai la guardia". (ANSA).