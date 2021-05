Sorpresi a rubare in centro commerciale, denunciati 5 minori

(ANSA) - GIOIA TAURO, 15 MAG - Avevano rubato alcuni capi d'abbigliamento e costumi da bagno del valore di poche decine di euro in un negozio di un centro commerciale ma sono stati individuati dal personale della sorveglianza. Cinque minori sono stati denunciati dai carabinieri a Gioia Tauro con l'accusa di furto.

I minori sono stati notati dagli addetti al controllo che hanno subito informato i carabinieri. Giunti sul posto, i militari hanno perquisito i ragazzi trovandogli addosso la refurtiva alla quale era stato tolto il dispositivo anti-taccheggio.

A seguito di un successivo controllo esteso ai ciclomotori in uso ai cinque, sono stati trovati altri indumenti e alcune tenaglie nelle disponibilità di uno di loro che è stato denunciato anche per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

I giovani sono poi stati riaffidati ai genitori. (ANSA).