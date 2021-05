Covid: Calabria, in calo i nuovi positivi ed i ricoverati

(ANSA) - CATANZARO, 14 MAG - Tornano a scendere i nuovi casi di contagio da Covid 19 in Calabria. Oggi, nel bollettino del dipartimento Salute della Regione, ne sono segnalati 253 (ieri 327) ma con un numero di tamponi lievemente inferiore, 3.372, ed un tasso di positività del 9,69% (ieri 8,70%). Cinque le vittime (1.105). I ricoverati in area medica registrano un -18 (382) mentre cresce di 1 il numero di quelli in terapia intensiva (29). Gli isolati a domicilio sono 11.934 (-91) ed i casi attivi 12.345 (-256). I guariti aumentano di 356 a 50.765. I casi confermati oggi sono suddivisi a: Cosenza 118, Catanzaro 27, Crotone 41, Vibo Valentia 6, Reggio Calabria 60, altra Regione o Stato estero 1. Ad oggi sono stati sottoposti a test 756.314 soggetti per un totale di 820.597 tamponi e 64.215 positivi.

Territorialmente, da inizio pandemia, i casi positivi sono distribuiti a: Cosenza: casi attivi 7.345 (95 in reparto AO di Cosenza; 32 in reparto al presidio di Rossano; 1 ricoverato in terapia intensiva al presidio di Rossano; 13 al presidio ospedaliero di Acri; 10 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'Ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 7.178 in isolamento domiciliare); casi chiusi 14.188 (13.691 guariti, 497 deceduti). Catanzaro: casi attivi 1.791 (38 in reparto all'AO di Catanzaro; 6 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 11 in reparto all'AOU Mater Domini; 8 in terapia intensiva; 1.728 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.636 (7.506 guariti, 130 deceduti). Crotone: casi attivi 764 (28 in reparto; 736 in isolamento domiciliare); casi chiusi 5278 (5191 guariti, 87 deceduti). Vibo Valentia: casi attivi 371 (20 ricoverati, 351 in isolamento domiciliare); casi chiusi 4.826 (4.740 guariti, 86 deceduti). Reggio Calabria: casi attivi 2.023 (92 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 24 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 9 in terapia intensiva; 8 in reparto al P.O. di Melito; 1.890 in isolamento domiciliare); casi chiusi 19.599 (19.294 guariti, 305 deceduti). Altra Regione o Stato estero: casi attivi 51 (51 in isolamento domiciliare); casi chiusi 343 (343 guariti). (ANSA).