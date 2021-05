Aeroporti:Reggio; Sacal, nuovo collegamento con Torino

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 12 MAG - La Compagnia low cost Blue Air ha annunciato l'avvio della nuova rotta Reggio Calabria-Torino che prenderà il via dal prossimo 25 giugno con prezzi a partire da 29,99 euro. Lo riferisce la Sacal.

"Il collegamento, che sarà effettuato due volte a settimana con partenze venerdì e domenica - è detto in un comunicato - si inserisce nel piano di investimenti sul segmento nazionale che Blue Air ha avviato in Italia, collegando la città con 9 tra le principali destinazioni italiane: Alghero, Bari, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Napoli, Palermo, Trapani e Reggio Calabria.

Gli orari della nuova rotta Reggio Calabria-Torino sono i seguenti: Giorno Torino - Reggio Calabria Reggio Calabria - Torino Venerdì 7:20 - 9:10 10:10 - 12:00 Domenica 18:20 - 20:10 21:10 - 23:00 "Siamo lieti di annunciare - ha affermaro Krassimir Tanev, direttore commerciale di Blue Air - il nostro nuovo servizio ultra-low cost tra Torino e Reggio Calabria che offre ai nostri clienti destinazioni ancora più entusiasmanti quest'estate. Blue Air si impegna a fornire prezzi più bassi e opzioni ancora migliori per volare tra il Piemonte e la Calabria, offrendo fino a 9 connessioni settimanali tra le Regioni".

"Abbiamo il piacere - ha aggiunto Giulio De Metrio, presidente di Sacal - di riavere Blue Air nel network dei collegamenti da Reggio Calabria e di arricchire l'offerta delle destinazioni servite.

Il capoluogo sabaudo è una destinazione strategica che coniuga il turismo con la forte richiesta di maggiori collegamenti e frequenze, a prezzi più competitivi, espressa da sempre dal nostro bacino di utenza.Con l'annuncio dei nuovi collegamenti possiamo dire che la stagione estiva si apre con una buona notizia, foriera di positivi sviluppi per l'aeroporto Tito Minniti". (ANSA).