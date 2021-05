Sicurezza:Cassano;sindaco, contro carabinieri frasi ignobili

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 10 MAG - Il sindaco Gianni Papasso, a nome dell'amministrazione comunale e della città intera, esprime solidarietà ai carabinieri della Tenenza di Cassano "per l'atto di viltà e vigliaccheria subìto nel fine settimana quando sono comparse delle ignobili scritte sulle mura della delegazione municipale di Sibari. Censuriamo - ha scritto il primo cittadino su un post pubblicato su Facebook - questo atto ed esprimiamo affetto e vicinanza ai Carabinieri che operano con dedizione e costanza in un territorio difficile come il nostro. Abbiamo già provveduto a far cancellare quelle orribili frasi. Daremo ai carabinieri tutto il nostro supporto affinché - ha concluso Papasso - Noi tutti abbiamo fiducia smisurata nei loro confronti e per questo riteniamo doveroso un atto di forte denuncia contro queste azioni che traboccano di odio e ignoranza". (ANSA).