COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 10 MAG - Sono appena 168 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Calabria ma a fronte del ridotto numero di tamponi che caratterizza i fine settimana, 1.979, con un tasso di positività dell'8,48%. Non si arresta, invece, la conta delle vittime: oggi 9 con il totale che sale a 1.084. Lieve ripresa, per il secondo giorno consecutivo, dei ricoverati in area medica che crescono di 4 unità (423) con un tasso di occupazione dei posti letto stabile al 42%. In calo (-3) i ricoveri in terapia intensiva (31) con il tasso di occupazione che scende al 20% (-2%). In calo (-297) anche i casi attivi.

Da oggi, intanto, è operativo il nuovo reparto dedicato ai pazienti affetti da Covid 19 allestito all'interno dell'ospedale Santa Barbara di Rogliano, in provincia di Cosenza, inaugurato la scorsa settimana. Il reparto, gestito dall'Azienda sanitaria provinciale, prevede fino a 15 posti letto e di questi, attualmente, quattro sono già occupati. Si tratta di pazienti che hanno manifestato una grave insufficienza respiratoria, già curata in altri nosocomi, e che nel reparto aperto all'ospedale di Rogliano termineranno la fase finale della terapia.

La diffusione del virus, comunque, continua a creare problemi. Alla luce dei dati segnalati dal Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Crotone, il presidente ff della Regione Nino Spirlì, ha emesso un'ordinanza per decretare la zona rossa in un altro comune calabrese, Rocca Di Neto. Il provvedimento sarà in vigore dalle ore 22 di oggi, 10 maggio, a tutto il 24 maggio. Secondo i dati dell'Asp, nel comune, "che conta una popolazione di 5.474 abitanti, negli ultimi 14 giorni, si è registrata un'elevata incidenza di nuovi casi confermati di Covid-19. L'analisi dei dati giornalieri aggregati evidenzia un numero di casi attivi pari a 54, dei quali circa il 70% si sono registrati nella settimana dal 3 maggio al 9 maggio 2021.

L'incidenza, rispetto alla popolazione residente, registra dunque valori ampiamente superiori ai livelli di allerta".

