Vaccini:Calabria, prima dose a 66,07% over 80, 53,71 a 70-79

(ANSA) - CATANZARO, 08 MAG - E' del 66,07 la percentuale di over 80 calabresi che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid mentre ha completato il ciclo il 52,70% dei 143.406 over 80 della regione. La media nazionale della prima dose è dell'86,87%. Lo indica il monitoraggio settimanale del commissariato all'emergenza.

Nella fascia di età 70-79, la prima dose è stata somministrata al 53,71% (68,86 la media nazionale) dei 185.899 anziani. Il ciclo è stato completato per il 12,61% (14,06 Italia). Fra gli ospiti delle Rsa, in Calabria è stata somministrata la prima dose al 100% dei 15.076 ospiti delle Rsa (Italia 97,02) mentre il ciclo è stato completato per l'82,44% Italia (81,05). (ANSA).