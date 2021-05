Droga:in auto con 50 grammi di eroina, due arresti

(ANSA) - COSENZA, 06 MAG - Hanno tentato di sottrarsi ad un controllo, gettando dal finestrino della vettura un involucro contenente droga e cercando di dileguarsi. Due persone, di 31 e 22 anni, sono state arrestate dai carabinieri della Compagnia di Cosenza per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari del nucleo radiomobile, nell'ambito di un servizio di controllo del territorio, hanno intimato alla vettura ma i due occupanti dopo avere buttato fuori dal finestrino della vettura una lattina con all'interno 28 grammi di eroina, hanno tentato di allontanarsi. Raggiunti dopo un breve inseguimento sono stati sottoposti ad una perquisizione personale e veicolare e trovati in possesso di un'ulteriore lattina metallica con all'interno altri 30 grammi di eroina già suddivisa in dosi. Al conclusione degli accertamenti il 22enne che era alla guida dell'autovettura è anche risultato privo della patente di guida. (ANSA).