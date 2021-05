Covid: test in Cara Isola C.Rizzuto, migranti tutti negativi

(ANSA) - CROTONE, 05 MAG - Sono risultati tutti negativi al Covid 19 i migranti ospitati nel Centro di accoglienza Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto nel crotonese. Ieri, l'Azienda sanitaria provinciale, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana - Comitato di Crotone, ha effettuato una campagna di screening con l'effettuazione di tamponi antigenici rapidi, all'interno di strutture appositamente allestite, a tutti gli ospiti della struttura. Le procedure, coordinate dalla Prefettura di Crotone insieme al direttore del Centro, hanno visto la partecipazione anche della Polizia di Stato che ha predisposto i servizi di ordine e sicurezza pubblica.

Alla campagna hanno preso parte tutte le squadre degli infermieri aziendali preposti al prelievo e le due squadre del Gois (Gruppo Operativo Indagini Sanitarie) dell'Asp.

Tutti i tamponi sono risultati negativi, mentre per gli unici 4 ospiti che non hanno potuto effettuare il tampone perché momentaneamente non presenti, è stato disposto l'isolamento in appositi locali del Centro in via cautelativa sino all'effettuazione dei test diagnostici. (ANSA).