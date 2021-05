COVID: il punto in Calabria

(ANSA) - CATANZARO, 05 MAG - Nuova flessione nel numero dei nuovi casi di Covid 19 in Calabria, dove il tasso di positività scende al 6,5% (ieri 7,4) con 284 positivi e 4.360 tamponi fatti. Non cala, invece, il numero delle vittime. Anche oggi se ne registrano sei con il totale che sale a 1.046. A flettere sono i ricoverati: -7 in area medica (432) e -1 in terapia intensiva (39), con il tasso di occupazione dei posti letto che che resta al 44% - quindi sopra la soglia di saturazione - nei reparti mentre scende al 25% (-1%) in rianimazione, 5 punti sotto la soglia.

Sul fronte vaccinale, nei 4 giorni di Vax day tenuti dall'1 al 4 maggio e promossi da Regione Calabria, commissario della Sanità, Protezione civile, Difesa e Croce rossa, sono state 59.860 le dosi di vaccino somministrate. "Stiamo offrendo una bella immagine della Calabria, di un territorio che vuole ripartire al più presto e ritornare alla normalità" è stato il commento del presidente ff della Regione Nino Spirlì.

La quattro giorni vaccinale, pur rappresentando un'accelerazione - "abbiamo messo veramente la quarta e si tratta di un risultato ottimo" ha detto il Dg della protezione civile Fortunato Varone - tuttavia ha evidenziato anche in Calabria una certa diffidenza verso i vaccini, in particolare Astrazeneca. E' stato lo stesso Varone ad evidenziare la circostanza affermando "che in questi giorni sono rimaste libere tantissime prenotazioni per persone comprese nella fascia di età 60-79 anni". Eppure, ha spiegato Varone, le "paure, dopo il consulto medico, vengono subito dissipate". Dal dirigente della Protezione civile l'invito dunque "a vaccinarsi". Al riguardo, Varone ha ribadito che l'obiettivo è "stabilizzarci sul target delle 15-16mila somministrazioni al giorno e risalire la classifica nazionale". E da questo punto di vista, il responsabile della Protezione civile ha ricordato che nel caricamento dei dati "mancano circa 25mila vaccini già somministrati che le Asp non hanno registrato. Le criticità maggiori risultano a Reggio". (ANSA).