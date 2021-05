Covid: positivi 30 ospiti Rsa vaccinati in Calabria

(ANSA) - CASTROLIBERO, 04 MAG - Avevano ricevuto la prima dose di vaccino le 30 persone ospiti di Villa Flora, struttura residenziale per anziani situata a Castrolibero, alle porte di Cosenza, risultate positive al Covid-19. Quando i sanitari dell'Asp sono ritornati per la seconda dose hanno riscontrato che alcuni anziani presentavano stati febbrili. A seguito del lieve sintomo manifestato, sono stati eseguiti i tamponi sugli ospiti della Rsa, quasi tutti ultraottantenni e 30 di questi sono risultati positivi al Covid 19 (uno solo negativo).

Proprio grazie alla vaccinazione sono stati scongiurati sintomi gravi del virus e infatti, gli anziani positivi, non presentano condizioni di criticità e sono asintomatici. Riguardo invece ai dipendenti della struttura, sono stati accertati 4 casi positivi e 5 negativi. I Carabinieri del Nas e l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza hanno avviato un'indagine proprio in riferimento proprio al rapporto 'sproporzionato' tra degenti e operatori in servizio. (ANSA).