Nascondeva tartarughe testuggini in ripostiglio, denunciato

(ANSA) - CATANZARO, 01 MAG - Nascondeva in un ripostiglio tre esemplari maschi di tartarughe testuggini, della specie denominata "Testudo Hermanni". Per questo motivo il titolare di un negozio di animali è stato denunciato dai Carabinieri di Gioia Tauro, con il supporto dei carabinieri forestali di Reggio Calabria. Nel corso di controlli per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali, i militari hanno scoperto le tartarughe denunciando l'uomo per detenzione a scopo di vendita o per fini commerciali senza la prevista documentazione e falso.

Nel ripostiglio è stata trovata anche documentazione che sarà sottoposta a un più dettagliato controllo fal inquirenti. I tre rettili sono stati sequestrati e affidati al Centro di recupero di animali selvatici di Messina. (ANSA).